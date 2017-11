Kinderen uit Krabbendijke nemen de gemeenteraad over

De speeltuin in de Bessenwijk in Krabbendijke is sterk verouderd. Het opknappen daarvan leek de gemeente Reimerswaal een goede gelegenheid om de leerlingen van de basisschool eens een kijkje in de wereld van de politiek te gunnen.

De verouderde speeltuin in Krabbendijke (foto: Omroep Zeeland)

Krabbendijke telt in totaal vier groepen acht en deze werden daarom opgedeeld in vier fictieve politieke partijen. Net als in de echte gemeenteraad vaardigde iedere partij een fractie met raadsleden af en iedere partij maakte een plan voor de nieuwe speeltuin.

Geen meerderheid

Het was niet makkelijk voor de leerlingen om overeenstemming te vinden. Zo stemden alle fracties in eerste instantie alleen voor hun eigen idee.

Wijzigingen in de plannen

Na een schorsing en wat wijzigingen in de plannen, kreeg de fractie van Julianaschool 1 een meerderheid. Hun plan voor een nieuwe speeltuin zal worden uitgevoerd.