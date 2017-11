Zeeland wordt wakker: kindergemeenteraad, vondelingenkamer en Sinterklaasintochten

Kindergemeenteraad (foto: Omroep Zeeland)

Speeltuin

De gemeenteraad van Reimerswaal kreeg gisteravond even een verjongingskuur: leerlingen van groep acht uit Krabbendijke namen als raadsleden een besluit over de speeltuin in Krabbendijke. De speeltuin in de Bessenwijk in Krabbendijke is sterk verouderd. Het opknappen daarvan leek de gemeente Reimerswaal een goede gelegenheid om de leerlingen van de basisschool eens een kijkje in de wereld van de politiek te gunnen.

Lees ook:

Interieur van vondelingenkamer in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Vondelingenkamer

Stichting Beschermde Wieg opent volgende maand in het ADRZ in Goes een vondelingenkamer waar vrouwen anoniem hun baby kunnen achterlaten. Goes is daarmee, na Middelburg, de tweede Zeeuwse stad die een vondelingenkamer opent.

Lees ook:

(foto: Omroep Zeeland)

Veiligheid kerncentrale

Het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) is tevreden over de kerncentrale van Borssele. Het agentschap constateert dat Borssele met succes aan de slag is gegaan met alle verbeterpunten die drie jaar geleden werden aangedragen.

Lees ook:

Intocht Sinterklaas Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Sinterklaasintochten

Hij komt, hij komt, die lieve, goede Sint! De komende dagen komt Sinterklaas op verschillende plekken in Zeeland aan. Weet je nog niet waar je gaat kijken? Wij hebben de intochten in Zeeland voor je op een rij gezet.

Lees ook:

Spiegelingen aan het Goese Sas. (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Het is vandaag bewolkt en lokaal valt wat lichte regen of motregen. Er waait een matige zuidelijke tot zuidwestelijke wind en het wordt vanmiddag 12 graden. Vanavond af en toe regen.