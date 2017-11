Ruim anderhalve ton voor buitenlandse studenten

Zeven studenten krijgen hun beurslening uitgereikt (foto: Els Swart Fotografie)

De stichting Friends of UCR bestaat vijf jaar en viert dat vanavond met een feest bij scheepsbouwer Damen. Geïnteresseerden konden een kaart kopen voor het evenement. Ook wordt er een veiling gehouden en worden er loten verkocht. Zo kun je bijvoorbeeld bieden op het vloerkleed dat Sandra Roelofs als first lady van Georgië kreeg van de first lady van Azerbeidzjan, of op een lunch met de commissaris van de Koning Han Polman.

De stichting Friends of UCR is in 2012 opgericht om een beurzenfonds te vormen waar jongeren van buiten de EU de mogelijkheid wordt geboden een universitair bachelor diploma te behalen bij de Univeristy College Roosevelt (UCR) in Middelburg. De doelgroep bestaat uit jongeren die over uitzonderlijke talenten beschikken, maar niet de financiële middelen hebben om een studie te financieren.

Ondanks het korte bestaan van de stichting wilde het bestuur graag vieren dat ze al zo veel talentvolle studenten de kans hebben kunnen geven. "Maar dit is ook gelijk een mooie manier om extra geld in te zamelen, om nog meer studenten te helpen", vertelt voorzitter Merel Toorop-Van Rens.

Friends of UCR in cijfers

De afgelopen vijf jaar heeft de stichting 28 studenten geholpen, uit 12 verschillende landen buiten de Europese Unie. In totaal gaat het om 162.500 euro. De studenten kunnen kosteloos lenen bij de stichting. Ze krijgen dus geld om hun studie te betalen, maar hebben wel de verplichting om dat geld terug te betalen. De eerste leningen zijn inmiddels terugbetaald en kan weer gegeven aan een nieuwe studenten.