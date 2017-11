Slotakkoord klinkt bij Den Dekker Muziek

Van Koeveringe heeft een aantal jaar geleden de zaak overgenomen van voormalig eigenaar Ad Den Dekker. In het begin ging dat nog prima, maar hij zag dat de markt langzaam veranderde. "Het was voor mij steeds moeilijker om m'n hoofd boven water te houden." Hij heeft goed over zijn besluit om te stoppen nagedacht.

Een van de oorzaken is de opkomst van internetwinkels. De concurrentie is volgens hem vrij groot, waardoor de marges steeds minder worden. "Daarnaast blijkt ook dat het leerlingaantal op de Zeeuwse Muziekschool de laatste jaren daalt en heb ik geen opvolger."

'Tachtig procent koopt online'

De afgelopen twee jaar heeft Van Koeveringe uitgebreid onderzoek gedaan naar het bestaansrecht van de winkel. "Ik heb onder jongeren een enquête gehouden en kwam tot de conclusie dat nog maar zo'n tien procent muziek maakt en dat daarvan zo'n tachtig procent instrumenten en andere benodigdheden via internet koopt."

Ik verkocht net zo lief een drumstel van een paar honderd euro aan een jongetje dat glunderend en met een glimlach van oor tot oor naar buiten liep met z'n vader, als een dure piano van duizenden euro's." Sjaak van Koeveringe, eigenaar Den Dekker Muziek

Veel Zeeuwse muzikanten komen al zo'n veertig jaar bij Den Dekker Muziek, zoals bijvoorbeeld gitarist Kees Wondergem. Hij maakte jarenlang deel uit van de Zeeuwse band Surrender en was de afgelopen jaren een goeie klant van de muziekwinkel.

Hij was een van de eerste gitaristen in Zeeland die zonder snoer speelde aan z'n gitaar, maar met een zender. "Ik heb die zender ook hier gekocht. En het mooie is dat ik tijdens optredens nog steeds dezelfde zender gebruik. Ik heb zelfs het bonnetje nog."

'De zaterdag wordt voor m'n vrouw'

Eind van het jaar gaat de deur definitief op slot en zit het erop voor Van Koeveringe. "Emotioneel zal het niet zijn, want ik leef er al twee jaar naartoe. Maar ik zal het wel gaan missen. Vooral het contact met de vaste klanten en alle gesprekken aan de keukentafel, waar overigens de meeste zaken werden geregeld."

Van Koeveringe maakt zich totaal geen zorgen over zijn toekomst. "Ik heb veertig jaar op zaterdag gewerkt en dat doe ik nooit meer. De zaterdagen zijn vanaf januari voor m'n vrouw." Daarnaast gaat hij zich meer richten op installatiewerkzaamheden van audio en video op scholen en in kerken. "Daar heb ik de afgelopen jaren te weinig aandacht aan besteed, maar ik wil dat weer gaan oppakken."