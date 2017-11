Verdwijnt de 'blauwe liniaal' uit de sloot?

Dit is de multiflexmeter, een meetapparaatje dat er voor moet zorgen dat het waterschap het waterpeil niet meer handmatig hoeft te meten. (foto: Rudy Visser (Waterschap Scheldestromen))

Met de opdracht 'maak een alternatief' gingen Jan van Kranenburg en Jos Goossens van het waterschap zelf op onderzoek uit en ontwikkelden ze het eerste prototype van de multiflexmeter. Inmiddels werken negen waterschappen, Zeeuwse technasia en allerlei vrijwilligers mee aan het project. "We hebben gekozen voor open-source, dus niemand kan het idee patenteren", legt Jos Goossens uit. "Het kan steeds verder ontwikkeld worden."

Wat kan het?

Het apparaat kan straks zelfstandig waterstanden meten. "Je hoeft dan niet meer naar de locaties toe, het apparaat meet elk kwartier het waterpeil, stuurt dat door via het internet en via een dashboard kunnen we dan zien wat het waterpeil is." Het is de bedoeling dat de multiflexmeter uiteindelijk niet alleen het waterpeil, maar ook waterkwaliteit kan meten.

(foto: Rudy Visser, waterschap Scheldestromen)

Prijs: versnellingstraject

In totaal zijn er twaalf genomineerden die meedingen naar de Waterinnovatieprijs die op 27 november wordt uitgereikt. Winnen is in dit geval belangrijker dan meedoen. Goossens: "Als we winnen, komen we in een soort versnellingstraject. We worden dan geholpen door landelijke organisaties die helpen onze innovatie sneller te ontwikkelen." Het grote publiek kan een stem geven voor de publieksprijs, stemmen kan nog tot 22 november 2017.