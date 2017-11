Dit is het vieste toilet van Zeeland

Uit de reacties kwam naar voren dat het openbare toilet op de parkeerplaats 't Scheld het vieste toilet van Zeeland is. Die parkeerplaats ligt naast de A58 bij de grens tussen Zeeland en Brabant. Ook over wc's in Terneuzen kwamen klachten, maar dat viel in het niets bij wat we aantroffen bij 't Scheld.

Het nationale toiletonderzoek dat deze week werd gepubliceerd toonde een opgaande lijn in de netheid van openbare toiletten, maar kwam tot de conclusie dat nog steeds zes van de tien wc's niet schoon waren. Vooral warenhuizen en bouwmarkten zijn de boosdoeners als het gaat om slechte hygiëne. Damestoiletten zijn met 53 procent schoner dan die van de mannen met 35 procent.

Haren en vlekken op de bril, plasvlekken op de vloer en een bril die loszit." Heiko Strietman, verslaggever

Reden voor Omroep Zeeland om via Facebook te vragen waar er vieze toiletten in onze provincie zijn. Uit de vele reacties kwamen een aantal toiletten bovendrijven. In Terneuzen werden een warenhuis en een bakker genoemd waar de wc's volgens de reacties vies zouden zijn. Verslaggever Heiko Strietman ging als 'mystery toiletbezoeker' naar binnen en trof inderdaad viezigheid aan: "Haren en vlekken op de bril, plasvlekken op de vloer en een bril die loszit."

Niet alles viel tegen in Terneuzen; bij de fietsenstalling aan de Herengracht trof Heiko een 'spic en span' situatie aan. Naast dat het er schoon uitzag, bleek het er ook lekker te ruiken en was er zelfs een verwarming aanwezig.

WC op parkeerterrein 't Scheld (foto: Omroep Zeeland)

Wie Zeeland binnenkomt of juist uitrijdt kan maar beter de parkeerplaatsen op de grens van onze provincie en Noord-Brabant mijden als er hoge nood is. De toiletgebouwtjes op de terreinen 't Rak en 't Scheld ogen er van een afstandje hip en trendy uit, en ook het roestvrijstalen urinoir van buiten belooft veel goeds. Maar wie de deur opentrekt van de zittoiletten staat een lelijke verrassing te wachten: de grond is bezaaid met toiletpapier, gebruikt en ongebruikt en de binnenkant is aangekoekt met lagen poep.

Ook al zijn de reacties op onze vraag op Facebook niet representatief als enquête, het lijkt vrijwel zeker dat de binnenkomst van Zeeland er ook bij een officieel onderzoek er bekaaid van afkomt. En dat is niet alleen jammer op het gebied van hygiëne, maar gooit ook qua gastvrijheid geen hoge ogen.

