Kort geding kerkrel Kruiningen ingetrokken

Het kort geding tegen de kerkenraad in Kruiningen is ingetrokken. Jansen, een oud-kerkenraadslid, had dat aangespannen na een conflict tussen hem en de dominee. Volgens het regionale kerkenbestuur in Goes, de classis, zijn beide partijen eruit gekomen zonder tussenkomst van de rechter. Dat meldt Piet van Vijven, scriba van de classis Goes, in een persbericht.

(foto: Omroep Zeeland ) De kerkenraad heeft gisterenavond samen met afgevaardigden van de familie Jansen gezeten. In dat gesprek heeft de kerkenraad schuld bekend en de bereidheid uitgesproken om verder in gesprek te gaan met de familie Jansen. De familie besloot daarop het kort geding, dat gepland stond voor 21 november, in te trekken. Lees ook: Persbericht: Kort geding Kruiningen ingetrokken Kerkrel Kruiningen, wat is er aan de hand in de gereformeerde gemeente? Het begon allemaal met een beschuldiging van dominee Bredeweg en een deel van de kerkenraad aan het adres van oud-diaken Henk Jansen, hij zou ontucht hebben gepleegd met een nicht. Volgens de dominee heeft Jansen dit zelf toegeven. De oud-diaken ontkende dit, en zijn nicht ook. Volgens Jansen kwam de dominee met dit verhaal nadat hij hem in een pittig gesprek vertelde dat de dominee niet goed functioneerde. De beschuldiging leidde tot een vertrouwensconflict tussen de dominee en een deel van de kerkenraad, opstootjes bij de kerk, rechtszaken, aangiftes én het vertrek van dominee Bredeweg. Afgelopen dinsdag werd bekend dat hij de gereformeerde gemeente in Kruiningen verlaat en een nieuwe kerk in het dorp begint. Volgens de classis Goes, het regionale kerkenbestuur, willen de twee partijen aan verzoening en herstel van vertrouwen werken. Lees ook: Kerkenraad Kruiningen probeert kerkgangers bij elkaar te houden

