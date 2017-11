'De bodem is in zicht! Dat is het probleem!'

Dat de bodem van het fonds in zicht is komt voor coördinator Ad Phernambucq niet echt als een verrassing. "We zien dat in Zeeland steeds meer initiatieven komen om duurzame energieprojecten te realiseren. Veel projecten kunnen echter alleen met een bijdrage van het fonds gerealiseerd worden. Dus dat betekent dat er steeds meer een beroep op ons wordt gedaan. We geven meer geld uit dan er binnenkomt."

'Bedrijven dragen bij aan groene initiatieven'

Het geld uit het fonds gaat naar duurzame projecten en initiatieven in de provincie. Het geld dat binnenkomt, komt van bedrijven, organisaties en gemeenten. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld hun CO2 uitstoot vergroenen. Dat werkt volgens Phernamucq vrij eenvoudig.

"Het CO2 komt letterlijk het gebouw uit. Kijk naar het gas. Dat wordt gebruikt in een CV-ketel, ik noem maar iets. En daarop zit een schoorsteen en daar komt CO2 uit. Bij stroom ligt het iets ingewikkelder. Dan zijn het bijvoorbeeld kolencentrales. Maar goed daar staat ook een grote pijp op. Daar komt dan de CO2 uit."

Om dat te vergroenen kun je voor zowel stroom als gas-certificaten kopen, legt Heiko Strietman uit...

Met de opbrengst van die groen-certificaten worden nieuwe duurzame projecten gefinancierd. Op die manier wordt het energielandschap groener en dus vergroen je als het ware je eigen uitstoot. Maar lang niet alle Zeeuwse gemeenten kopen de certificaten bij het Zeeuws Klimaatfonds. Want in het buitenland, bijvoorbeeld in Zweden is het goedkoper. Dat komt omdat de waterkrachtcentrales die ze verkopen er geen nieuwe projecten van financieren en dus kan de prijs omlaag.

Op onderstaand kaartje is te zien welke gemeenten wel en geen certificaten afnemen bij het fonds om hun uitstoot door gas te vergroenen.

Zeeuwse gemeenten die hun CO2-uitstoot door gas wel/niet vergroenen via het Zeeuws Klimaatfonds (foto: Omroep Zeeland)

Gemeenten zijn niet verplicht om groencertificaten te kopen. De gemeenten die het wel doen kiezen er bewust voor. Via het Klimaatfonds is het duurder dan wanneer je bijvoorbeeld certificaten, om te vergroenen, in het buitenland koopt.

In Zeeland vergroenen bijvoorbeeld de gemeente Middelburg en Kapelle. Middelburg koopt voor tien procent, van hun uitstoot door gas, aan certificaten terwijl Kapelle dat doet voor 70 procent van de uitstoot door gas.