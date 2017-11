Deel dit artikel:











Politie rukt uit voor 'ninja'

Een niet-gebruikelijke melding bij de politie in Zeeuws-Vlaanderen vanochtend: ninja gespot in Westdorpe. Ter plekke troffen agenten inderdaad een man in gevechtskleding met stok aan. Een ninja was het niet.

De 'ninja' die het politieteam Zeeuws-Vlaanderen in Westdorpe aantrof. (foto: Politieteam Zeeuws-Vlaanderen) Een geschrokken wandelaar meldde dat er in het bos aan de Schuttersweide in Westdorpe een ninja liep. Toen agenten ter plaatse arriveerden, bleek de 'ninja' een fanatieke Kungfu-beoefenaar te zijn. "Na een indrukwekkende demonstratie hebben wij onze surveillance vervolgd", schrijft het Politieteam Zeeuws-Vlaanderen op Facebook.