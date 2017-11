'Een drol aan het plafond, dat was wel even lastig'

Die man is Justin Stockman, die verplaatsbare toiletten verhuurt. Hij zet en onderhoudt zijn plastic wc's op allerlei plekken zoals bouwplaatsen, maar ook op de parkeerterreinen op de grens bij Zelzate. Hij merkt een verschil tussen de diverse plekken. Op een bouwplaats wordt er netter omgegaan met het toilet dan bij Zelzate.

De reden volgens Stockman is dat gebruikers op de bouwplaats meerdere malen van het toilet gebruik maken en daardoor willen dat het fatsoenlijk blijft. Passanten en chauffeurs op de parkeerplaats gebruiken de wc's maar één keer en dat resulteert in snellere vervuiling. Ook willen chauffeurs nog wel eens op de bril gaat staan en zo hun grote boodschap doen, waardoor die boodschap soms ergens anders terecht komt dan bedoeld. Daarnaast wordt er nogal eens poep in plastic zakken in de toiletten gegooid, die dan niet met de zuiger schoongemaakt kunnen worden, maar er uit gevist moeten worden.

Als er alcohol in het spel is, dan tref ik mijn wagens aan met overal pies op de vloer en andere ranzigheden. Bij een alcoholloos evenement komt dat zelden voor."" Justin Stockman, verhuurder verplaatsbare toiletten

Naast de plastic toiletten verhuurt Stockman ook toiletwagens. Ook daar ziet hij verschil in het netjes houden: "Als er alcohol in het spel is, dan tref ik mijn wagens aan met overal pies op de vloer en andere ranzigheden. Bij een alcoholloos evenement komt dat zelden voor."

Het vieste wat hij ooit heeft meegemaakt was een drol die tegen het plafond van de wc was aangeplakt. Hij heeft geen idee hoe en waarom dat was gebeurd. Ook treft hij zijn verplaatsbare wc's wel eens gekanteld aan. Als ze met de deur naar voren liggen dan komt de hele 'voorraad' inclusief schoonmaakmiddel er uit en dat is geen pretje om schoon te maken.

Leegzuigen verplaatsbaar toilet (foto: Omroep Zeeland)

Stockman verwacht niet dat we ooit zo bewust worden dat we de publieke toiletten achter laten zoals we ze zelf willen aantreffen. Hem maakt het eigenlijk ook niets uit: "Als alles schoon zou blijven dan heb ik geen werk meer."

Lees ook: