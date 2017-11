Deel dit artikel:











Gezamenlijke aanpak van armoede in Bevelandse gemeenten

Hulpverleners op De Bevelanden gaan meer en beter samenwerken om armoede te voorkomen. Dat is de uitkomst van de Armoedeconferentie in Heinkenszand. Want, er is armoede in de vijf Bevelandse gemeenten, erkent wethouder André van der Reest.

Lege portemonnee (foto: OZ) Hulpverleners meer samenwerken De armoedeconferentie van de vijf Bevelandse gemeenten (Kapelle, Goes, Reimerswaal, Noord-Beveland en Borsele) werd gesproken over samenwerking. ,,Bijvoorbeeld zorgverleners en woningcorporaties kunnen heel snel armoede constateren, en door dat door te spelen naar de gemeentelijke instanties kunnen we iets aan die armoede doen," legt Van der Reest uit. Hij is voorzitter van de vijf wethouders die armoede in hun portefeuille hebben.