Van 't Westende en Riddersma kennen tegenstanders Grand Prix The Hague

Sam van 't Westende komt in de eerste ronde niet in actie (foto: Omroep Zeeland)

Van 't Westende uit Vlissingen neemt het zaterdag in de tweede ronde op tegen de winnaar van de partij tussen Zhabborov en Bartusik in de categorie -73 kg. Riddersma komt zondag in actie in de categorie -100 kg. Met Remarenco treft hij een lastige tegenstander. De Arabier staat 34e op de wereldranglijst. Riddersma uit Middelburg bezet de 192e plek.