Eerste uitgave van 'Tholen' gepresenteerd

Matty Verkamman en Kees Slager met het boek (foto: Omroep Zeeland)

Het boek is bij de presentatie aan verschillende mensen uitgereikt. Slager gaf het onder meer aan Nelly Hangen Jansens, "de oudste hier aanwezige markante Tholenaar". "Nelly was de grote gangmaker van Scherpenisse. Elk dorp heeft zulke mensen nodig die de rest meenemen in hun enthousiasme. Die feesten maken als er nog maar ergens aanleiding is om een feest te maken."

Volgens Slager begon dat bij Nelly al op haar tiende. "Toen had ze haar eigen clubje en maakte heisa op het dorp. Nu is ze zo doof als een kwartel en heeft amper gehoord wat ik gezegd heb, zei ze. Ze zit nu in de Maartenshof in Sint Maartensdijk, maar ook daar was ze weer vanaf de eerste dag het middelpunt van alle organisaties. Zulke mensen moet je koesteren."

Afscheidsbrief

Het was voor Verkamman vooral bijzonder om zijn boek aan Anke Groenewege te overhandigen. "Zij is het nichtje van Piet Groenewege, die een belangrijke rol in het verzet speelde bij de Delftse studenten. Hij heeft dat met de dood moeten bekopen; is voor het vuurpeloton gesneuveld", vertelt Verkamman. "Een uur voordat hij werd doodgeschoten, heeft hij een afscheidsbrief geschreven aan zijn ouders. Hij nam afscheid van het leven en had zich daarbij neergelegd."

Verkamman kreeg die met potlood geschreven brief van de familie, zodat die in het boek kon worden afgedrukt. "Ik was samen met mijn vrouw in Boerderij Ravensoord en ik had echt de koude rillingen over mijn rug toen ik die brief in m'n handen had."

Zeker 1300 exemplaren van de eerste 2000 exemplaren zijn al verkocht. Volgens Verkamman komt er ook een tweede druk aan.

