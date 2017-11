Deel dit artikel:











Man in Rilland opgepakt met gestolen snorfiets

De politie heeft gisteravond in Rilland een man van 45 opgepakt die op een gestolen snorfiets reed. De man is aangehouden op verdenking van heling, de fiets is in beslag genomen.

(foto: Politie) De man werd gecontroleerd omdat hij met nogal wat kabaal de Spiervlietstraat in kwam rijden, waar ook twee agenten waren. Vanwege al het lawaai, besloten de agenten de man te controleren. De man kon toen niet de juiste papieren laten zien, zegt de politie. Kentekenregister Hij had wel en rijbewijs bij zich, maar het kentekenbewijs niet. Het kenteken werd daarom nagetrokken in het kentekenregister. Daaruit bleek dat de snorfiets afgelopen maandag was gestolen in Zwijndrecht. De man zit nog vast in het politiecellencomplex en wordt gehoord over waar de gestolen snorfiets vandaan komt.