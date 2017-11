Overlast drugspanden strenger aangepakt

Een drugspand in de Kanaalstraat in Oost-Souburg ging in mei 2017 voor drie maanden op slot. (foto: Omroep Zeeland)

De burgemeesters in het politiedistrict Zeeland hebben in overleg met politie en Openbaar Ministerie besloten een uniform Zeeuws beleid te hanteren voor de handhaving bij drugsoverlast. Het beleid is volgens de burgemeesters een gezamenlijke vuist tegen ondermijnende criminaliteit. Een aantal gemeenten had al een strenger beleid en dit is nu voor alle gemeenten hetzelfde. Het politiedistrict Zeeland bestaat uit de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Veere en Vlissingen.

Het strengere optreden is gebaseerd op de mogelijkheid om een pand direct voor een paar maanden te sluiten, zonder eerst een waarschuwing te geven. Dat gebeurt bij grotere hoeveelheden softdrugs en hennepkwekerijen. "Vanaf twintig plantjes spreken we al van directe sluiting van een pand", zegt Jan Lonink, de voorzitter van de Veiligheidsregio. "Dat geldt overigens niet alleen voor huurders, maar ook voor de eigenaren van panden. Die moeten dus goed oppassen wie ze in hun pand zetten."

Coffeeshops

"Bij het aantreffen van een handelshoeveelheid harddrugs wordt zonder meer overgegaan tot het sluiten van een pand", zegt Lonink. "De uniforme aanpak richt zich ook op de handhaving van de openbare orde rondom eventueel aanwezige coffeeshops." Een burgemeester heeft de wettelijke bevoegdheid om maatregelen te treffen als in een woning of ander pand een grotere hoeveelheid verdovende middelen is aangetroffen. De maatregelen variëren van het sturen van een schriftelijke waarschuwing tot het sluiten van een pand voor de duur van maximaal 24 maanden.

