Deel dit artikel:











Vijftig dekens gehaakt voor wereldrecord

Vijftig dekens hebben ze gehaakt. Samen vullen die qua oppervlakte één voetbalveld. Leden van de Vereniging Vrouwen van Nu Zeeland overhandigden in 's -Gravenpolder de dekens aan de afdeling van Friesland. Het doel is met verschillende provincies één deken van vijf voetbalvelden groot te maken en zo een vermelding in het Guinness Book of Records te krijgen.

Volgend jaar is Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa en daarom willen de Vereniging Vrouwen van Nu Friesland iets unieks maken. De afdeling Zeeland zag het idee wel zitten en heeft iedereen opgeroepen om granny square vierkantjes te haken. Deze hebben een oppervlakte van 10 x 10 cm. Uiteindelijk worden al deze vierkantjes aan elkaar gehaakt. Ik denk dat ik er zelfs een beetje aan verslaafd ben geraakt, aan de lapjes"" Mariëtte Heesakkers Omdat alle vierkantjes bestaan uit verschillende kleuren, ontstaan er veelkleurige dekens die symbool staan voor de diversiteit in de wereld. De dames van de Vereniging Vrouwen van Nu Zeeland hebben in totaal een bijdrage geleverd van vijftig dekens van 1.40 x 2 meter. Die gaan nu naar Friesland. Maakster Mariëtte Heesakkers vindt het jammer dat het erop zit. "Ik denk dat ik er zelfs een beetje aan verslaafd ben geraakt, aan de lapjes". Alle vijftig dekens lagen opgevouwen op tafels in 's-Gravenpolder (foto: Omroep Zeeland) Als het lukt de grootste deken te maken en een vermelding te krijgen in de Guinness Book of Records, worden de dekens weer uit elkaar gehaald en geschonken aan goede doelen. "Het is een heel mooi gebaar om de dekens te geven aan mensen die ze nodig hebben, zodat ze er tijdens de koude maanden warm bij kunnen zitten", zegt Marja de Vos van Vrouwen van Nu Zeeland.