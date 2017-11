'Oude kabels en buizen gebruiken voor snel internet'

Bord: Snel internet, graag! (foto: Omroep Zeeland)

In het wetsvoorstel wordt ervoor gepleit om eigenaren van kabels niet langer te verplichten deze op te ruimen als ze niet meer nodig zijn. Koen van Dijen kreeg daarover van Tweede Kamerlid Joba van den Berg deze toelichting:

Ongeveer 97 procent van de Zeeuwse huishoudens heeft al snel internet. De drie procent die nog zijn aangewezen op langzaam internet woont vooral in het buitengebied. "Snel internet is van groot belang voor de regionale economie, voor de leefbaarheid, digitaal onderwijs, zorgverlening en de mogelijkheid om vanuit huis te kunnen werken", vinden CDA, VVD, D66 en CU in een verklaring.

Draadloos

In de Zeeuwse buitengebieden wordt de komst van snel internet voorbereid en begeleid door Impuls Zeeland. Die biedt het snelle internetsignaal draadloos aan, via masten in de regio's. Volgens Joba van den Berg uit Goes, in de Tweede Kamer namens het CDA, sluit het ene het andere niet uit.