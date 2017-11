Voortaan datawetenschap in Vlissingen

Mischa Beckers (l.) is de allereerste lector Datawetenschap aan de HZ in Vlissingen (foto: OZ)

Met een klein team docenten/onderzoekers gaat Beckers data-onderzoek doen in en om Zeeland en HZ-studenten opleiden in het vak Data Science. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld wil 1600 medewerkers gaan bijscholen in data-onderzoek

Hoewel de installatie pas nu officieel is, was het lectoraat al begonnen met zijn werk.

Succesvolle bedrijfsstrategie

Een groot project, met subsidie van de Europese Unie, waaraan wordt gewerkt heet Profit. Honderden aparte gegevensstromen van toeristen en recreatie-ondernemers in de hele regio langs de zuidelijke Noordzee wordt bestudeerd. Hoe brengen toeristen hun tijd door, waaraan besteden ze hun geld, wat is de invloed van het weer en ook: wat zijn het voor mensen? In Vlissingen wordt ook gewerkt aan software die beoordelingen van gasten op toeristische sites zoals Booking.com en Tripadvisor.nl kan analyseren.

Met de uitkomsten van dit onderzoek moet de lector Datawetenschap de ondernemers in de toeristische sector adviseren. Zo kunnen die beter een succesvolle bedrijfsstrategie bedenken om toeristen te trekken en vast te houden. In het kader van hun opleiding helpen HZ-studenten mee bij het verzamelen, verwerken en analyseren van alle gegevens.

Onderhoud voorspellen

Het nieuwe lectoraat werkt ook aan een project van Rijkswaterstaat om het preventieve onderhoud te verbeteren aan bruggen, sluizen en stuwen. Aan de hand van de meetgegevens die toch al verzameld worden, moet een datawetenschapper kunnen voorspellen wanneer een installatie het dreigt te begeven. Want als een elektromotor van een sluisdeur, bijvoorbeeld, van lieverlede méér stroom gaat verbruiken dan gemiddeld, kan dat een aanwijzing zijn dat die motor aan vervanging toe is.

Rijkswaterstaat heeft ook een eigen datawetenschapper, Claudia de Andrade, en die voorspelde bij de installatie van Beckers een goede toekomst voor dit soort opleidingen. Rijkswaterstaat bijvoorbeeld wil circa 1600 medewerkers gaan bijscholen in het datavak.