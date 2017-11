Zo maak je graffiti zonder verf en met licht

Picasso

Light graffiti, ook wel lightpainting genoemd, is een bijzondere manier van fotograferen waarbij je met behulp van een lange sluitertijd kan tekenen met licht. De techniek is niet nieuw, Picasso maakte er in 1949 al gebruik van. Voor jongeren is het vandaag de dag vooral leuk om te gebruiken op sociale media.

Zo'n tien jongeren deden mee met de workshop. Volgens Erik Meinderts van SMWO was het de bedoeling om jongeren eens op andere manier creatief bezig te laten zijn met elkaar.

Lightpainting doe je als volgt:

- Bedenk vooraf wat voor foto je wilt maken.

- Zorg voor een donkere omgeving.

- Zet je fototoestel op een statief.

- Stel een lange sluitertijd in.

- Gebruik een of meerdere kleine lampjes en maak daarmee een tekening in de lucht.

Twee van de deelnemende jongeren tijdens de workshop Light Graffiti (foto: Omroep Zeeland)

De workshop was een initiatief van de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO). Die stichting zet zich in voor de leefbaarheid in de regio en organiseert activiteiten voor ouderen en jongeren.