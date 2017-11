Deel dit artikel:











Eerste lange viaduct Tractaatweg op z'n plek

Het werk aan de Tractaatweg tussen Terneuzen en de Belgische grens is in volle gang. En soms heeft het verkeer daar even last van. Zoals donderdagavond. Toen zijn de betonnen balken van het nieuwe viaduct Spuikreek op hun plek gelegd.

Werk aan Tractaatweg bij Spuikreekviaduct (foto: Omroep Zeeland) Daardoor werd een grote kraan ingezet. Op de momenten dat de betonnen balken boven het wegdek van de Tractaatweg zweefden, moest het verkeer even stoppen. Dat duurde per keer zo'n tien minuten. Vertraging Het werk begon om 19.00 uur en zou tot middernacht duren. Maar doordat de twaalf vrachtwagens op hun reis van de betonfabriek in Friesland naar Zeeuws-Vlaanderen vertraging hadden opgelopen, was de verwachting dat het werk pas rond 01.00 uur zou kunnen worden beëindigd. Redacteur Koen van Dijen belde tijdens de klus met Piet Kodde van Tractaatweg BV. Het nieuwe viaduct is nodig omdat de Tractaatweg tussen de skihal en de grens wordt verbreed van een tweebaans- tot een vierbaansweg. De Spuikreek ligt tussen het industriegebied Koegorspolder en het gehucht Schapenbout, ten noorden van Axel. In de komende tijd worden nog vier viaducten vervangen. Lees ook: Zo ziet de Tractaatweg er over twee jaar uit

