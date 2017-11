Zeeuwse nabestaanden gezocht voor organisatie herdenking verkeersslachtoffers

De herdenkingsbijeenkomst vindt zondag voor de twintigste keer plaats. Voorgaande jaren was de organisatie in handen van Slachtofferhulp Nederland, maar die heeft de LOV gevraagd de organisatie ervan op zich te nemen. De LOV werkt met slachtoffers en nabestaanden.

Verdriet delen

Volgens Elly Winkel van de LOV blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het goed is als nabestaanden zelf een herdenking organiseren. "Terwijl ze daarmee bezig zijn, delen ze hun verdriet met elkaar. Mensen die het niet hebben meegemaakt weten vaak niet of ze naar het slachtoffer kunnen vragen en mijden het verdriet liever. Terwijl de nabestaanden hun geliefden juist als het ware levend willen houden door over hen te praten."

Elly Winkel zoekt Zeeuwse nabestaanden voor de organisatie van de jaarlijkse herdenking verkeersslachtoffers (foto: Omroep Zeeland)

De Brabantse Winkel verloor in 2012 haar zoon Fred door een verkeersongeval. Zij en haar man weten dus hoe het is om iemand te verliezen. In 2015 richtten zij de LOV op om andere nabestaanden en slachtoffers te helpen. "Dat doen we graag. Maar we zijn van mening dat het nog beter is als de Zeeuwse nabestaanden de herdenking zelf gaan organiseren."

Nabestaanden gezocht

Daarom is de LOV op zoek naar Zeeuwen die de organisatie kunnen ondersteunen en uiteindelijk over kunnen nemen. "Het is wel ontzettend veel werk. Daar hebben mensen die daar komen vaak geen weet van," vertelt Winkel lachend. "Wij zoeken mensen met verschillende kwaliteiten en we gaan ze natuurlijk ondersteunen. Ze kunnen zich via onze website of Facebookpagina melden. De enige voorwaarde die wij stellen, is dat ze nabestaande zijn, want ze moeten echt weten waar het over gaat."

