Zeeland wordt wakker: snel internet, graffiti zonder verf en data science

Snel internet

Oude kabels in de grond moeten niet worden weggehaald, maar kunnen worden gebruikt voor snel internet in het buitengebied. En door oude rioolbuizen kunnen glasvezelkabels worden getrokken, ook om snel internet in het buitengebied mogelijk te maken. De regeringspartijen hebben hierover een amendement ingediend in de Tweede Kamer.

Herdenking

Voor de jaarlijkse herdenking van verkeersslachtoffers in Middelburg, op de derde zondag in november, worden Zeeuwse nabestaanden gezocht om te helpen bij de organisatie. Volgens de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV) kan meewerken helpen bij de verwerking van verdriet.

Graffiti zonder verf

Tekenen met licht, tijdens een workshop Light Graffiti in Goes konden jongeren dat leren. In het jeugdcentrum in de wijk Goese Polder organiseerde de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) een workshop lightpainting.

Datawetenschap

Wat moeten recreatie-ondernemers doen om toeristen te trekken? En wanneer is het weer tijd voor Rijkswaterstaat voor een preventieve onderhoudsbeurt? Dit soort vragen worden voortaan beantwoord door het nieuwe lectoraat Data Science ('datawetenschap') aan de HZ in Vlissingen.

Het weer

Vandaag laat de zon zich weer eens zien. Bij tijdens is het zelfs behoorlijk zonnig. Het blijft ook droog en er staat niet meer dan een zwakke tot matige wind uit westelijke richting. Het wordt vandaag maximaal 10 graden. Vanavond en vannacht neemt de wind wat toe en trekken er meer wolkenvelden over. Het blijft droog en het wordt minimaal een graad of 6.