Vlamingen niet blij met 'ronselcampagne' ziekenhuis ZorgSaam

De Vlamingen zijn niet blij met de campagne die ZorgSaam is gestart om Belgisch personeel aan te trekken. "Wij hebben in Vlaanderen een gigantisch groot probleem wat betreft verpleegkundigen, met name een zeer, zeer en toenemend tekort", zegt Lon Holtzer, de zorgambassadeur van de Vlaamse overheid tegen Nieuwsuur. Ze is zeven jaar geleden aangesteld om het personeelstekort in haar land tegen te gaan.

Ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland) De komende jaren krijgt ziekenhuis ZorgSaam te maken met een enorm te kort aan verpleegkundigen en verzorgenden. Volgens het ziekenhuis komt dit door "dubbele vergrijzing". "Hollanders willen niet helemaal naar Zeeuws-Vlaanderen en dus moeten we Vlamingen zien aan te trekken", zegt directeur René Smit. Vliegen afvangen Holtzer vindt het niet goed dat een Nederlands ziekenhuis personeel wegtrekt uit een land dat zelf ook met een tekort kampt. "We hebben in Vlaanderen ook een tekort en nu lijkt het erop dat we elkaar vliegen gaan afvangen. Die zijn opgeleid in Vlaanderen, waar Vlaanderen in heeft geïnvesteerd. Ik vind dat bedenkelijk." Smit van ZorgSaam noemt dat "nationalistisch gedacht". Volgens hem moet er binnen Europa open verkeer zijn als het gaat om personeel. Holtzer wil graag met Smit in gesprek over het ronselen van Vlaamse medewerkers, zegt ze tegen Nieuwsuur.