Connexxion schrapt 1 januari contant geld uit de bussen

Nieuwe ticketbox in Zeeuwse bussen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Connexxion reist 88 procent van de mensen met een ov-chipkaart. Nog maar een klein deel betaalde contant in de bus, blijkt uit onderzoek. In veel gevallen was dat alleen omdat die mensen maar heel soms de bus pakken, hun ov-chipkaart waren vergeten of omdat er niet voldoende saldo op de kaart stond.

Ticketbox hangt vanaf 1 oktober in Zeeuwse bussen. Reizigers die een los kaartje willen kopen, hebben dit jaar nog de keuze: óf betalen met de pinpas bij de Ticketbox of contant. Per 1 januari is het betalen met contant geld in de bus definitief voorbij.

Beste optie

Connexxion deed onderzoek naar alternatieve betaalwijzen. Daarbij werd onder meer gekeken naar betalen met een mobiele telefoon, e-tickets en betalen met een pinpas. Volgens de busvervoerder bleek pinnen de beste optie, naast het gebruik van de ov-chipkaart.

Lees ook: