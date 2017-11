Zweedse eigenaar DELTA koopt ook kabelaar Caiway

Het is de bedoeling dat Caiway onder dezelfde holding valt als DELTA (foto: Omroep Zeeland)

Het is de bedoeling dat Caiway en DELTA onder één holding gaan vallen. Directeur Marco Visser van DELTA wordt dan de directeur van die holding. De plannen liggen ook voor bij de ondernemingsraden van DELTA en Caiway.

'Marktpositie versterken'

"Binnen Zeeland investeren we flink in ons netwerk en komen we binnenkort al met nieuwe producten op de markt. De mogelijkheid om te gaan samenwerken met Caiway maakt dat we straks nóg beter in staat zijn om ook buiten Zeeland onze marktpositie te versterken", reageert Visser.

Caiway is voornamelijk actief in het Westland, Schiedam en Almelo. Het bedrijf beheert de coax- en glasvezelverbindingen naar meer dan 350.000 huizen en bedrijven.

De verwachting is dat de overname nog voor het einde van dit jaar rond is.

