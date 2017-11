Sloop MFC in Zierikzee start volgende week

Deze zomer werd alles uit het MFC in Zierikzee verkocht (foto: Omroep Zeeland)

Het is de bedoeling dat het voormalige multifunctioneel centrum in maart volgend jaar helemaal weg is. Daarna wordt gras op het terrein ingezaaid.

Woningcorporatie Zeeuwland wil later op die plek nieuwe woningen bouwen. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan de plannen daarvoor. Het duurt nog een aantal jaar voordat de huizen daadwerkelijk worden gebouwd.

