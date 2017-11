Deel dit artikel:











Westerscheldetunnel krijgt 275 nieuwe borden

De Westerscheldetunnel is van maandag 27 november tot en met vrijdag 1 december iedere avond van 20:30 tot 21:00 uur in beide richtingen afgesloten. De afsluiting is nodig voor werkzaamheden rond de grote renovatie van de tunnel.

Renovatie aan de tunnel (foto: Westerscheldetunnel) Tijdens de afsluitingen wordt de Oostbuis geschikt gemaakt voor tweerichtingsverkeer. Vanaf 21:00 uur zal op deze avonden het verkeer tot 03:30 uur door deze ene tunnelbuis worden gestuurd. Er geldt dan ook een maximumsnelheid van zeventig kilometer per uur. Midden de nacht, om 03:30 uur, gaat de tunnel weer voor een half uur dicht voor het omzetten naar de normale situatie. Nieuwe borden Tijdens de afsluitingen worden nieuwe signaleringsborden opgehangen. Op de borden staat bijvoorbeeld de maximumsnelheid aangegeven. De nieuwe borden zijn beter verlicht en twee keer zo groot als de huidige borden. In totaal komen, zowel in West- als de Oostbuis, 275 nieuwe borden te hangen. Met de grote renovatie van de tunnel is 18 miljoen euro gemoeid. In totaal duren de werkzaamheden nog tot 30 juni 2018. Het meeste werk in de tunnelbuizen wordt gedaan tijdens de reguliere onderhoudsnachten om het verkeer te ontlasten. Na de Westbuis worden in de Oostbuis tussen 11 en 15 december nieuwe borden opgehangen. Dan gelden dezelfde afsluitmomenten. Lees ook: Grote beurt voor Westerscheldetunnel