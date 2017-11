Reddingsbrigades krijgen met moeite rampenteam op de been

Leo Wolterman van de Van Dixhoornbrigade in Middelburg merkt dat er meer dan genoeg nieuwe leden zijn bij de reddingsbrigade in de leeftijd van zes tot en met twaalf. Vanaf de middelbare school haken ze af. Dan gaan andere hobby's of andere verplichtingen voor. Pas vanaf een jaar of vijftien of zestien kun je lid worden van het rampenteam.

Junioren

De Van Dixhoornbrigade heeft een senioren- en een junioren rampenploeg. De senioren staan altijd klaar voor inzet bij overstromingen. De ploeg wordt daarnaast ingezet voor het bewaken van evenementen op en rond het water zoals zwemwedstrijden. Voor de juniorploeg worden speciale oefeningen georganiseerd. Zo maken de leden al vroeg kennis met de hulpverlening aan slachtoffers, de evacuatie bij een watersnood en leren ze ook de nodige vaartechnieken.

Leden van de juniorploeg worden ook ingezet bij grootschalige bewakingen zoals de Sinterklaasintocht in Middelburg komend weekend.

De Van Dixhoornbrigade bij de intocht van Sinterklaas in Middelburg (foto: Van Dixhoornbrigade)

De rampenteams hebben als eerste taak hulp te verlenen bij rampen. Daarvoor hebben ze speciale boten die ze bijvoorbeeld bij een overstroming kunnen gebruiken. Ook staan rampenteams hun collega's in andere gemeenten of provincies bij als er daar een ramp gebeurd. Daarnaast zijn de teams actief bij allerlei evenementen op het water en helpen ze met het trainen van de jeugdleden van de brigades. Ook helpen ze elkaar als er te weinig mensen beschikbaar zijn, maar die vijver wordt dus steeds kleiner.

Het meest hoopvolle toekomstbeeld is dat het aantal vrijwilligers stabiel blijft, maar verdere afname sluit ik niet uit." Tim Schiedon, reddingsbrigade Goes

De Goese reddingsbrigade houdt onder meer een oogje in het zeil bij de Ganzetrek, de intocht van Sinterklaas, de oversteek van de Oosterschelde, de mosseldag en de vaartocht van carnavalsvereniging Arti. Bij een teruglopende bezetting van de reddingsbrigade kan de beveiliging van die evenementen in de toekomst in gevaar komen.

Tim Schiedon van de Goese reddingsbrigade legt uit dat je minimaal vier mensen nodig hebt voor een uitruk van het rampenteam. Nu hebben ze tien leden in het team en dat is al krap. "Het meest hoopvolle toekomstbeeld is dat het stabiel blijft, maar verdere afname sluit ik niet uit."