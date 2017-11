Deel dit artikel:











Is Sinterklaas belangrijker dan de Kerstman?

Morgen arriveert Sinterklaas officieel in ons land en ook in veel Zeeuwse steden en dorpen. Omroep Zeeland wil weten hoe sterk het sinterklaasfeest zich handhaaft. Of worden Kerstmis en de Kerstman langzamerhand belangrijker? In een enquête vraagt Omroep Zeeland de Zeeuwen naar hun mening.

Aankomst van Sinterklaas in Zierikzee (foto: Geert van der Wielen) Vul onderstaande enquête in en help mee bij het in kaart brengen van de populariteit van Sinterklaas en de Kerstman. In de vraagstelling wordt ook nadrukkelijk rekening gehouden met Zeeuwen die Kerstmis wel belangrijk vinden, maar daarin geen plaats geven aan de figuur van de Kerstman, bijvoorbeeld om principiële redenen. Klik op deze link naar de enquête Er wordt onder meer gevraagd naar de cadeaus: wordt er meer uitgegeven aan Sinterklaascadeaus dan aan kerstcadeaus? Maar ook: vindt u Sinterklaas sympathieker dan de Kerstman? Sommige mensen wachten bewust met het zetten van de kerstboom tot ná 5 december. Hoe is dat bij u thuis? Sinterklaastraditie in Zeeuws-Vlaanderen: deegventers (foto: Omroep Zeeland) Tradities Tegelijk brengt Omroep Zeeland met deze enquête de tradities in beeld. Als het om kerst gaat: hoe staat het bij u met de adventskrans, Driekoningen en kerkbezoek tijdens de kerstdagen? Wat doet men bij u thuis aan Sinterklaas, is dat ook schoenen zetten, gedichten en surprises maken en liedjes zingen? En als u een Zeeuws-Vlaming bent, eet u dan nog steeds deegventers op 5 december? Lees ook: Enquête Sinterklaas versus Kerstman