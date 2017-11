Van 't Westende en Riddersma tijdig fit voor bijzonder judotoernooi

Sam van 't Westende (foto: YouTube)

Het is voor het eerst sinds 2011 dat er weer een Grand Prix in Nederland plaatsvindt. "Dat is leuk, maar het maakt de wedstrijd niet extra speciaal", relativeert Sjors Riddersma. "Ik pak de wedstrijd hetzelfde aan als alle andere partijen."

Dat is voor Sam van 't Westende herkenbaar. "Het is natuurlijk bijzonder en het gaat de judosport in Nederland ongetwijfeld een boost geven, maar ik heb me niet anders voorbereid. Sterker nog, na het WK sukkelde ik met een scheurtje in de knie, waardoor mijn voorbereiding niet optimaal was. Desondanks wil ik graag in eigen land laten zien wat ik in huis heb. Ik ben fit en denk dat ik mee kan doen om de medailles."

Een goed resultaat in deze wedstrijd kan mijn jaar nog goedmaken" Sjors Riddersma

Sjors Riddersma kampte eveneens met blessures, maar heeft in tegenstelling Van 't Westende geen hoge verwachtingen. "Ik heb veel gesukkeld met mijn knie. Ik heb daardoor weinig kunnen trainen. Bovendien ben ik pas overgestapt naar de gewichtsklasse tot 100 kg, want in de gewichtsklasse tot 90 kg ging het niet als gehoopt. Het is afwachten hoe die overstap uitpakt. In elk geval denk ik wel dat ik voldoende hersteld ben voor de wedstrijd. Een goed resultaat in deze wedstrijd kan mijn jaar nog goedmaken."

Sjors Riddersma (foto: OZ)

Loting

Riddersma staat meteen voor een lastige opdracht. De nummer 192 van de wereldranglijst treft in de eerste ronde de Arabier Ivan Remarenco die de 34e plaats in de rangschikking bezet. "We zien wel waar het schip strandt. Ik hoop een goeie pot te judoën. Het gaat allesbehalve makkelijk worden, want Remarenco heeft niet voor niets op het podium gestaan van het WK."

Daarnaast weet Riddersma niet goed wat zijn kansen zijn tegen de Arabier. "Vreemd genoeg is Remarenco één van de weinige judoka's waar ik nog nooit tegen heb gejudood, maar voor de wedstrijd ga ik videobeelden van zijn vorige partijen terugkijken. Ik zal daardoor ongetwijfeld wat wijzer worden."

Van 't Westende kreeg in de categorie tot 73 kg een bye en mag in de eerste ronde van de zijkant toekijken. "Dat is fijn. Ik ken de tegenstanders op het speelschema niet allemaal. Nu ik automatisch geplaatst ben voor de tweede ronde, heb ik nog tijd om ze te bestuderen. Bovendien heb ik nu niet last van de druk dat ik de eerste ronde nog moet doorkomen."

Sam van 't Westende (foto: Orange Pictures)

Olympische Spelen

Nu het einde van het jaar nadert, komen de kwalificaties voor de Olympische Spelen in zicht. Vanaf 2018 krijgen atleten de kans om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De Grand Prix van Den Haag is daarom voor veel judoka's belangrijk, want ze kunnen broodnodige punten sprokkelen voor de wereldranglijst. "Hoe meer punten je hebt, hoe beter je uitgangspositie voor de kwalificatietoernooien is", verklaart Van 't Westende.

Voor Riddersma is het vooral belangrijk om blessurevrij te blijven in aanloop naar de kwalificatietoernooien. "Dit jaar is immers door blessures in het water gevallen", legt hij uit. "Dat heeft mijn ontwikkeling als judoka geremd. Ik hoop dat ik het ergste nu achter de rug heb. Ik ga in elk geval er alles aan doen om de Olympische Spelen te halen."

Van 't Westende staat er op dit moment beter voor. "Ik sta 23e op de wereldranglijst wat niet verkeerd is. Ik hoop nog zoveel mogelijk punten te sprokkelen, waardoor ik volgend jaar in een nog betere uitgangspositie aan de kwalificatietoernooien kan beginnen."

Sjors Riddersma (foto: Stanislav Michalowski)

Sam van 't Westende begint morgen aan het WK judo in de categorie onder 73 kilogram. Hij neemt het op tegen de winnaar van de partij tussen Zhabborov en Bartusik. Zondag komt Sjors Riddersma in actie in de categorie tot 100 kilogram. Riddersma begint dan tegen Remarenco.

Volg hier live de Grand Prix The Hague.