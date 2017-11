Tweede album van Adrie van der Lijcke heet Hold On

Adrie van der Lijcke - Hold On

Notering

De track Run For The Fire haalde vorig jaar al een notering in De Zeeuwse Top 40. Enkele andere als Little Town, Lullabies en Mandoline Man zijn regelmatig te horen op Omroep Zeeland in de Zeeuwse muziekuren (elke zaterdag en zondag om 8:00 en 18:00 uur).

Van der Lijcke vulde die nummers aan met nieuw werk. "Mijn muziek wordt vaak vergeleken met country in het algemeen en met Johnny Cash in het bijzonder. Het titelnummer Hold On heb ik bewust in die stijl geschreven."

Adrie van der Lijcke uit Terneuzen tijdens de wedstrijd om de Beste Zeeuwse Cover (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse Cover

Van der Lijcke is ook bekend van zijn deelname aan de wedstrijd om de Beste Zeeuwse Cover, georganiseerd door Omroep Zeeland. De afgelopen jaren deed hij mee met covers als Yesterday (Lang Helee), Heb Je Even Voor Mij (Wacht 's Even Op Mie) en Still Haven't Found What I'm Looking For (Zonneschijn).