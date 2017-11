'De Sint kan niet zonder de reddingsbrigade'

De rampenteams helpen bij rampenbestrijding en begeleiden ook een tal van evenementen. Hun jonge leden haken af voor ze oud genoeg zijn om ingezet te worden bij de teams. Als de teams niet uitbreiden of op sterkte blijven, kan dat gevolgen hebben voor een evenement als de intocht van Sinterklaas.

Niet alleen staan er een hoop erg jonge kinderen op de kade, maar er kan ook zo maar een Piet van de stoomboot afvallen." Sjaak van den Berg, Stichting Evenementen Middelburg

Sjaak van den Berg van de Stichting Evenementen Middelburg helpt ieder jaar de intocht van Sinterklaas te organiseren in zijn stad. Hij herinnert zich de komst van de reddingsbrigade nog. "Het begon met een paar vrijwilliger en met een bootje, maar dat werd steeds meer." Inmiddels is het een verplichting om de redders bij de intocht erbij te hebben.

Onmisbaar

De reddingsbrigade is volgens Van den Berg onmisbaar voor een evenement als de intocht. "Niet alleen staan er een hoop erg jonge kinderen op de kade, maar er kan ook zo maar een Piet van de stoomboot afvallen." Van den Berg merkt daarbij wel op dat dat nog nooit is gebeurd, maar dat het wel erg fijn is dat de hulp paraat staat.

Die begeleiding gaat zelfs door nadat de Sint aan land is gekomen. De toch gaat dan per paard verder richting het Damplein. Daar staat het zo vol dat sommige mensen op de kademuren gaan staan. Dan hoeft er maar iets te gebeuren en iemand ligt daar in het water volgens Van den Berg. De reddingsbrigade vaart dan als achterwacht nog mee richting het Damplein.

De reddingsbrigade bij de intocht van Sinterklaas (foto: Omroep Zeeland)

Verplicht

De gemeente Middelburg laat weten dat er per evenement wordt gekeken of de aanwezigheid van de reddingsbrigade verplicht is. Voor de intocht van Sinterklaas is dat wel in de vergunning verplicht gesteld. Er staan dan volgens de gemeenten zoveel mensen langs de waterkant en veel jonge kinderen dat de hulpverleners onmisbaar zijn. Dat brengt de toekomst van de Sinterklaasintocht in gevaar als het aantal vrijwilligers niet wordt aangevuld bij de reddingsbrigades.

Lees ook: