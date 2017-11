Het eerste Nederlandse TEJO-huis binnenkort in Goes

Tejo-locatie in Brasschaat (foto: website Tejo)

TEJO staat voor "therapeuten voor jongeren". Het is een organisatie die in België hulp biedt aan jongeren. TEJO komt naar nu ook naar Nederland, op initiatief van de Zeeuwse Marja de Pundert-Dobbelaar. Ze heeft gewerkt voor TEJO Brasschaat.

Niet over, maar met

Volgens De Pundert is het unieke van een TEJO-huis dat kinderen met problemen ergens terecht zonder dat hun ouders dat weten. Dat is vooral belangrijk bij problemen waar de ouders zelf een belangrijke rol in spelen. "We gaan niet over kinderen praten, maar met kinderen praten."

