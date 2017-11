Jeugdlintjesregen in gemeente Goes

Jeugdlintjes uitgereikt in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De gedecoreerden:

Justin Altena (geboren op 27 juni 1995). Hij is voorgedragen vanwege zijn jarenlange inzet als vrijwilliger bij verschillende projecten en activiteiten in vooral de Goese Polder: hij helpt nog steeds bij de naschoolse inloop, bij Infotainment en ook bij het wijkfeest. Ook biedt hij zich vaak ongevraagd aan als er iets moet gebeuren en staat altijd klaar voor de jeugd.

Timo de Jong (geboren op 28 maart 1999). Hij krijgt een jeugdlintje vanwege zijn nationale en internationale prestaties als wielrenner: winnaar van de Ronde van Vlaanderen voor junioren, de groene trui in de Ronde des Vallaes (Frankrijk) en twee etappes én winnaar van het eindklassement in de Vuelta voor Junioren.

Damian Krier (geboren op 20 november 1995). Hij is voorgedragen vanwege zijn inzet voor een voetbalkooi in de Goese Polder; hij zorgde voor sponsors, fondsen en acties om het benodigde bedrag voor in eerste instantie een Cruyff Court bij elkaar te krijgen en zette zich opnieuw heel enthousiast in toen bleek dat dit niet genoeg was en de plannen gewijzigd moesten worden. Begin 2018 wordt nu een gewone voetbalkooi gerealiseerd.

Teun Lindenbergh, (geboren op 22 januari 2000) en Shirley Jacobs (geboren op 22 november 1999). Zij krijgen een jeugdlintje vanwege hun inzet voor de Southpark-cup: een groot skate evenement op de skatebaan in Goes-Zuid. Ze hielpen bij de voorbereidingen (het aanvragen van vergunningen en het regelen van catering, EHBO, sponsors en de pers) en ook op de dag zelf (deelnemers begeleiden, clinics geven).

Ouders, grootouders, ooms en tantes, buren, vrienden of juffen en meesters konden het lintje voor hun helden aanvragen in de categorieën 8 tot en met 12 jaar, en 13 tot en met 21 jaar op basis van bijvoorbeeld de volgende verdiensten voor de Goese gemeenschap: het geruime tijd helpen van ouderen, gehandicapten of zieken, het organiseren van activiteiten in een wijk of buurthuis, het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen als pesten of zinloos geweld, het verrichten van een bijzondere prestatie of een heldendaad, of het verrichten van vrijwilligerswerk. Mogelijk kandidaten moeten in de gemeente wonen en hun verdiensten dienen te hebben plaatsgevonden in het jaar voor uitreiking. Alle aanvragen zijn beoordeeld door een jury met daarin het college van burgemeester en wethouders, een vertegenwoordiging van de Jongerenraad en het kindercollege.

Voor het eerst

De Goese Jeugdlintjes zijn dit jaar voor het eerst uitgereikt. Het is de bedoeling de lintjes voortaan ieder jaar uit te reiken op de vrijdagmiddag voor de Internationale Dag van het Kind die jaarlijks op 20 november plaatsvindt.