Schelde-werknemers vertellen het verhaal bij de foto's

Bij elke foto die op de tentoonstelling te zien is, hoort een verhaal. De mannen zaten in een rijtje naast elkaar en de verhalen kwamen vanzelf. Ze waren zo enthousiast dat de audiotechnicus het nauwelijks kon bijhouden als ze door elkaar aan het praten waren. "De Schelde, ik kan er wel een boek over schrijven! Dat komt omdat ik bij de bedrijfsbrandweer zat en op alle afdelingen kwam. Ook werkte bijna mijn hele familie op de Schelde", vertelt de 80-jarige Jos Bertijn uit Vlissingen.

Mijn jongensdroom is deels uitgekomen op de Schelde"" Jan Coppoolse

De 70-jarige Jan Coppoolse wilde als jongen schipper worden, maar dat mocht niet van zijn ouders. Zijn vader werkte op de Schelde en daarom werd hem aangeraden daar ook te gaan werken. "Ik deed goed mijn best in de machinebouw en daarom mocht ik een paar proefvaarten mee. Op die manier is mijn jongensdroom alsnog deels uitgekomen!", zegt Coppoolse tevreden.

Het verhaal van Jan Coppoolse en de andere oud-collega's zijn over een paar weken te beluisteren in het muZEEum in Vlissingen.