Oude rot Ceulemans is kunstje nog niet verleerd

Ceulemans werd door Meerten Dallinga aan de ploeg toegevoegd. Door aangescherpte regels van de biljartbond had het Zeeuws-Vlaamse team extra reservespelers nodig en zo kwam Dallinga al snel uit bij Ceulemans.

"Het is natuurlijk een superattractie als je hem hier binnen kan halen. De mogelijkheid was er ook om hem voor vijf wedstrijden te contracteren, omdat wij te maken hebben met spelers als Jean-Paul de Bruijn en Frederic Caudron die ook in internationale competities spelen", zegt Dallinga. "Dan is Ceulemans een super vervanger."

De bijnaam van Ceulemans onderstreept dit ook. 'Mister 100' wordt de biljartlegende genoemd, omdat hij meer dan honderd titels won.

Ik ken hier de mensen, de locatie en de jongens die hier spelen. Toen Meerten Dallinga belde heb ik direct ja gezegd om vijf wedstrijden te spelen." Raymond Ceulemans

Dat Ceulemans nog prima mee kan op het hoogste niveau liet hij vorige maand zien in de wedstrijd tegen Bouseman/Lochem zien. De wedstrijd tegen Wesley de Jaeger wist de Belg zonder problemen te winnen en hij kreeg meerdere keren de handen van het publiek op elkaar. "Af en toe ga je weleens in de fout maar dat kan iedereen overkomen, maar de leeftijd en alles in acht genomen gaat het nog gewoon goed", vertelt Ceulemans.

'Direct ja gezegd'

Voor de Vlaming was de vraag om zich aan te sluiten bij het team geen moeilijke. "Ik ken hier de mensen, de locatie en de jongens die hier spelen. Toen Meerten Dallinga belde heb ik direct ja gezegd om vijf wedstrijden te spelen."

Niet alleen Dallinga was blij met die reactie. Ook de supporters van Ceulemans waren in hun nopjes met het besluit. "Ik had nooit verwacht dat hij in Sluiskil zou gaan spelen, zeker op de leeftijd die hij nu heeft. Dat vind ik wel prachtig", zegt Michel Groosman uit IJzendijke. "Zo rustig als dat die man de situaties bekijkt en zijn manier van spelen. Daarom is hij ook zo vaak wereldkampioen geworden."

Raymond Ceulemans (rechts) in gesprek met zijn supporters (foto: Omroep Zeeland)

Ceulemans speelt nog vier wedstrijden voor Dallinga. Zijn tweede wedstrijd is aanstaande zondag. Daarna speelt hij nog op 18 februari, 8 april en 22 april in Sluiskil.