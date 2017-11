Drie kanoërs gered uit ijskoud water

Kanoërs gered uit ijskoud water (foto: KNRM)

De bemanning van reddingboot Oranje rukte na de melding met grote spoed uit. Achterblijvende KNRM'ers zorgden er ondertussen voor dat het boothuis goed warm werd gestookt.

Eenmaal uit het water gevist en naar het boothuis gebrachten bleken de kanoërs (onder wie een persoon van 65) er goed vanaf te zijn gekomen. Ze werden behandeld door ambulancepersoneel en uiteindelijk hoefde niemand naar het ziekenhuis.

De KNRM grijpt deze aan om er nog eens op te hameren dat een reddingsvest èn een wetsuite moet worden gedragen, want al schijnt de zon, in het water koelt een lichaam 20 keer sneller af dan in de lucht