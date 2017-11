Bliek over eerste goal in profvoetbal: 'Hier droom je van'

Julius Bliek na zijn doelpunt tegen Go Ahead Eagles (foto: Orange Pictures)

Bliek scoorde zijn doelpunt in Deventer na een klein halfuur spelen. De Schouwse verdediger kopte een voorzet langs doelman Sonny Stevens. Tot een kwartier voor tijd was dat de enige treffer van de wedstrijd. Via Duarte en Hamer gooide FC Dordrecht de wedstrijd in het slot. "Ik hoorde van de week dat ik mocht spelen", vertelt een trotse Bliek na afloop. "Dat is natuurlijk fantastisch in een stadion als dat van Go Ahead Eagles. We speelden goed als team, verdedigden sterk en dat ik dan ook nog kan scoren is natuurlijk een droom die uitkomt."

Op naar volgende week



Afgelopen zomer kwam Bliek van eersteklasser Kloetinge over naar FC Dordrecht. Hij maakte zijn basisdebuut tegen FC Volendam, viel in tegen FC Eindhoven en mocht nu dus opnieuw vanaf de aftrap meedoen. Als Bliek hoort dat zijn trainer Gérard de Nooijer heeft gezegd dat hij voorlopig mag blijven staan, kijkt hij dan ook vol energie vooruit. "Heeft hij dat gezegd? Op naar volgende week dan, zou ik zeggen!", aldus de doelpuntenmaker.

Op de vraag hoe hij zijn eerste goal als prof gaat vieren, is de bakkerszoon duidelijk: "Ik trakteer straks op de terugweg op Zeeuwse bolussen."