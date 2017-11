Drie gewonden bij ernstig ongeluk op A58

Het ongeluk gebeurde rond 1.15 uur. Een 55-jarige automobilist uit Oostkapelle reed met zijn auto door nog onbekende oorzaak achterop een vrachtwagen met oplegger. De auto raakte aan de voorzijde zwaar beschadigd en vloog in brand. Toevallig reed er een ambulance achter de auto. Het ambulancepersoneel heeft meteen de brand geblust en eerste hulp verleend.

Bestuurder bekneld

De 55-jarige bestuurder van de auto zat bekneld. Hij is door de brandweer uit de auto gehaald. Hij is ter plaatse door personeel van een traumahelikopter aan zijn verwondingen behandeld en vervolgens met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De twee passagiers, een 25-jarige man en een 54-jarige vrouw, zaten niet bekneld, maar ze raakten wel allebei ernstig gewond bij het ongeluk. Ook zij zijn met ambulances naar een ziekenhuis gebracht.

Snelweg afgesloten

De A58 is een tijdje afgesloten geweest. De traumahelikopter die hulp kwam verlenen is geland op die afgesloten snelweg. In het ziekenhuis is bloed afgenomen van de bestuurder van de auto om te onderzoeken of hij ten tijde van de aanrijding onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen was. Ook heeft de politie sporenonderzoek gedaan.

De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Er was alleen wat schade aan de achterkant van zijn trailer.