Woning Colijnsplaat volledig uitgebrand

In Colijnsplaat is vannacht rond 2.45 uur een woning aan de Zuidkerkstraat volledig uitgebrand. De brand ontstond in de keuken en verspreidde zich razendsnel.

Drie blusvoertuigen, een autoladder en een ambulance werden opgeroepen voor de brand in de rijtjeswoning. De brandweer zette vooral in op het voorkomen van uitbreiding van de brand naar de naastgelegen panden. Geen gewonden De bewoners van het huis en omwonenden konden hun huis op tijd verlaten. Niemand raakte gewond, maar de twee bewoners van de woning zijn wel nagekeken door ambulancepersoneel. Om 3.41 uur is het sein brand meester gegeven. De Veiligheidsregio meldt dat Enduris na de brand gekomen is om de elektriciteit af te sluiten. Ook de Stichting Salvage is gealarmeerd om de bewoners te ondersteunen bij het afhandelen van de schade.