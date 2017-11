Deel dit artikel:











Groene Ster geeft overwinning opnieuw weg in slotfase

Groene Ster heeft gelijkgespeeld in de eredivisie zaalvoetbal. Nadat de ploeg uit Vlissingen eerder tegen 't Knooppunt in de slotfase de overwinning weggaf, zag Groene Ster dit keer in extremis Amicitia langszij komen.

Saïd Bouzambou leek Groene Ster de overwinning te bezorgen (foto: Paul ten Hacken) Het zag er rooskleurig uit voor Groene Ster in de slotfase. De stand was 1-1 toen Saïd Bouzambou een halve minuut voor tijd de uitploeg op een 1-2 voorsprong bracht. Twaalf seconden voor het einde ging het echter alsnog mis. Via een onhoudbare uithaal van Abdel Ilah Aziz bepaalde koploper Amicitia de eindstand op 2-2. Groene Ster staat nu na zeven wedstrijden op een zesde plaats in de eredivisie zaalvoetbal. Het verschil met de nieuwe koploper Hovocubo bedraagt vijf punten.