Jeugdige inbrekers geven zich over na dreiging met politiehond

Politiehond - archieffoto (foto: Omroep Zeeland)

Er kwamen meerdere politie-eenheden op af, waaronder een hondengeleider. Een van de twee jongens probeerde weg te komen, maar een van de agenten zag dat en blokkeerde zijn vluchtroute.

Politiehond Barry

Toen vervolgens werd gedreigd met de politiehond Barry, koos de jongen eieren voor zijn geld en gaf hij zich over. Ook de tweede verdachte liet zich vervolgens meenemen door de politie.

Wat het tweetal precies op het bouwterrein deed is nog niet bekend en dat moet volgens de politie nog blijken uit verhoor. De twee jongens uit Goes en Kapelle hebben de nacht in de cel doorgebracht en worden vandaag verhoord.