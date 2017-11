Agent bedreigd met een mes, 'Ik vreesde voor mijn leven'

Agent arresteert verdachte (archief) (foto: Politie)

De 17-jarige jongen moest gedwongen worden opgenomen in een jeugdinstelling, maar toen de agenten aankwamen bij de woning in de wijk Oude Vaart was de 60-jarige Terneuzenaar het daar niet mee eens, pakte een mes en maakte daarmee zwaaiende bewegingen naar de agenten. Een van de agenten verklaarde achteraf dat hij vreesde voor zijn leven.

Pepperspray

De agenten hebben pepperspray ingezet om de man te overmeesteren. Toen die vervolgens het mes had weggelegd, probeerde hij nog een van de agenten te slaan. Daarna werd hij tegen de grond gewerkt en aangehouden.

De 17-jarige jongen die in dezelfde woning verbleef is vervolgens alsnog meegenomen door de agenten. De 60-jarige Terneuzenaar zit nog vast en wordt later vandaag verhoord.