Wraakzuchtige Zierikzeeënaar steekt spullen van zijn ex in brand

De politie heeft vanmorgen een 30-jarige man uit Zierikzee aangehouden in zijn woonplaats voor brandstichting en diefstal. Dat gebeurde rond 08.00 uur op de Stationsweg. Hij wordt ervan verdacht dat hij vannacht spullen uit de woning van zijn ex in brand heeft gestoken.

(foto: Politie) Ook zou hij haar hond hebben gestolen. De vrouw heeft aangifte gedaan van de brandstichting en diefstal. De Zierikzeeënaar zit nog vast en wordt later vandaag verhoord.