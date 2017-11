Dronken Belg belandt in modderige sloot bij Clinge (foto: HV Zeeland)

Toen de hulpdiensten aankwamen, bleek dat de Belgische bestuurder onderkoelingsverschijnselen vertoonde. Hij is daarom voor nader onderzoek naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht. Zijn auto is door een bergingsbedrijf meegenomen.

Blaastest

In het ziekenhuis is een blaastest afgenomen. Daaruit blijkt dat de man ruim twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol had gedronken. Voor de zekerheid is ook nog een bloedproef gedaan. Zijn rijbewijs moest hij inleveren.