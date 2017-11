Opnieuw een straatroof in Hulst, daders nog voortvluchtig

Politie (archief) (foto: OZ)

Het slachtoffer van de straatroof, een 59-jarige man uit Terneuzen, liep rond 21.15 uur van Godsplein de Tivoliweg op en vervolgens ging hij verder richting de Glacisweg toen er bij de Dubbele Poort plotseling een scooter met daarop twee mannen kwam aanrijden. Een van de twee mannen probeerde de tas van de Terneuzenaar af te pakken, maar dat mislukte. Wel griste de overvaller een halsketting van de nek van de Terneuzenaar.

Signalement

De twee overvallers gingen er vervolgens op de scooter vandoor in de richting van het Godsplein. De politie heeft in een Burgernetbericht het signalement van de daders verspreid.

De twee reden op een donkerkleurige brommer of scooter. De bestuurder had een blauwe helm op en droeg een donkerkleurig leren jack en een spijkerbroek met gaten erin. Hij zou ongeveer 1,70 meter lang zijn en ongeveer 20 jaar oud. De bijrijder was iets ouder en langer, mogelijk 1,80 meter, en droeg een grijs vest of jack met capuchon en een donkerkleurige spijkerbroek.

Met geweld

Bij de beroving een dag eerder werd ook een scooter gebruikt om weg te komen. Een 57-jarige man uit Cadzand werd donderdagmiddag rond 14.40 uur op het Cornelis de Vosplein met geweld bestolen van zijn computertas. Hij wilde in zijn auto stappen, toen hij uit het niets tegen zijn hoofd werd geslagen en viel. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide berovingen.

In oktober werd Hulst geplaagd door een reeks van negen straatroven. De politie heeft toen vier verdachten aangehouden: een 18-jarige man uit Kloosterzande, een 17-jarige jongen uit Middelburg en twee jongens van 17 uit Hulst. De overvallers gebruikten daarbij een vuurwapen. Dat wapen werd toen nog niet gevonden.

Lees ook: