Droomtransfer voor Ilai (7), van VC Vlissingen naar Ajax

Het is allemaal snel gegaan. "Ik mocht meedoen bij een selectiedag van Jonger Oranje en toen ben ik gescout", legt Ilai uit. "Het is wel een beetje spannend!"

'Spannend'

Zijn vader en huidige trainer Leroy Grootfaam kan het nauwelijks geloven. "Ik ben supertrots, maar ik denk dat iedere ouder supertrots zou zijn als je zo'n bericht krijgt van Ajax. Dat is natuurlijk geweldig. Het is spannend, maar het gaat helemaal goed komen." De familie verhuist binnenkort naar Amsterdam.

Of Ilai zelf ook gespannen is over zijn droomtransfer, laat hij volgens vader Leroy niet echt merken. "Hij is echt een binnenvetter." Maar de trotse vader heeft het volste vertrouwen in zijn zoon. "Je gaat het wel killen daar, toch? Sowieso!"