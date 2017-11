Erftrofee voor gerestaureerde boerderij in Noordwelle

Uitreiking erftrofee 2017 aan Peter en Amanda Hoogenboom (foto: Omroep Zeeland)

Vijftien jaar geleden besloten Peter en Amanda Hoogenboom om de verwaarloosde hofstede te restaureren en deze een nieuwe bestemming te geven. Die restauratie is inmiddels vergevorderd, in het voormalige wagenhuis zijn appartementen gerealiseerd.

Trofee

Zaterdagmiddag kreeg de familie Hoogenboom de trofee, een sculptuur, uitgereikt van gedeputeerde Harry van der Maas. Volgens de jury hebben Peter en Amanda Hoogenboom de afgelopen jaren veel tijd, geld en energie gestopt in hun project en zijn het dit soort mensen die ervoor zorgen dat we ook in de toekomst van cultuurhistorisch erfgoed kunnen blijven genieten in Zeeland.

De prijs is een initiatief van Boerderijenstichting Zeeland, Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie. De trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor het behoud van agrarisch cultureel erfgoed.