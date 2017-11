Deel dit artikel:











Zeeuwen kleuren Nederlands kampioenschap veldrijden voor ID-renners

Joannathan Duinkerke is Nederlands kampioen veldrijden geworden bij de ID-renners in Spijkenisse. De 28-jarige veldrijder uit Goes was oppermachtig en zette alle tegenstanders op een ronde achterstand. Tonny Hoogstraate en Walter Pollet (beiden uit Terneuzen) vervolledigden het Zeeuwse podium.

Joannathan Duinkerke soleert naar de Nederlandse titel (foto: Facebook) Het NK verliep niet helemaal vlekkeloos voor Joannathan Duinkerke. Vanuit het begin zette hij zijn concurrenten op achterstand, maar na een ronde brak zijn rem af. Na een fietswissel kon hij echter zijn voorsprong vergroten. Zo soleerde Duinkerke uiteindelijk naar zijn eerste Nederlandse titel in het veldrijden.