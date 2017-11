Koploper Feyenoord een maat te groot voor Kloetinge

Kloetinge kon een zware nederlaag tegen de koploper niet voorkomen (foto: Ron Quinten)

In de eerste helft had Kloetinge al niets in de melk te brokkelen. De ploeg van trainer Marcel Lourens kwam in de 36e minuut op een 0-1 achterstand. Niemand minder dan Junior Obiku, de zoon van Mike Obiku, kopte de bal binnen voor Feyenoord.

In de blessuretijd bracht Akanioui de uitploeg op een 0-2 voorsprong via een rebound. Tot overmaat van ramp werd het kort voor rust nog 0-3. Oosterom schoot voor koploper Feyenoord een penalty binnen.

Na rust werd de schade alleen maar groter voor Kloetinge. Obiku vergrootte meteen de voorsprong naar 0-4. In de 84e minuut bepaalde aanvoerder Adelmund de stand op 0-5.

Scoreverloop

0-1 Obiku (36)

0-2 Akanioui (45+1)

0-3 Oosterom (45+4)

0-4 Obiku (72)

0-5 Adelmund (84)

Opstelling Kloetinge

Lentink, Wuyts, De Jonge, Jaap Esser (Van Keulen/60), Quinten, Van Tiggele, Van den Dries, Mulder, Van Vooren (De Bonte/46), Daan Esser, Van der Poel (Jansen/73)

Bekijk hier later de wedstrijdbeelden.